В Башкирии вскрылись факты насилия в юношеской команде «Торос»

09:47, 27 май 2022

Глава юридической компании Екатерина Гордон рассказала о случае насилия в юношеской хоккейной команде «Торос».







«Делимся страшной историей насилия, произошедшей во время спортивных сборов воспитанников юношеской спортивной школы ХК «Торос» города Нефтекамска Республики Башкортостан. За помощью и защитой к нам обратились родители одного из пострадавших подростков.



Команда ХК «Торос-ЮХЛ» участвовала в турнире «Первенство России среди юношей. Регион Поволжье 2010 г. р. Кубок Поволжья», проходившем в г. Туймазы. Игроки команды, 11-летние подростки, проживали в гостинице «Башкортостан».



Один из членов команды, несовершеннолетний подросток, предложил поиграть в своем гостиничном номере в игру «Летела ворона…» на фофаны и щелбаны. Далее от этого подростка другим мальчикам последовали предложения играть в сексуальные игры. Наш подзащитный К. отказался; несмотря на протест, другие подростки силой заставили его вернуться. В номере последовали насильственные извращенные действия в отношении подростка. В силу того, что К. не подчинялся, его избивали и надругались.





Однако на этом издевательства над К. не закончились. В последующие дни проведения спортивного турнира лидер группы насильников продолжил шантажировать и издеваться над парнем: его голову окунали в унитаз, заставлял других ребят мочиться на лицо. Истязания 10-летнего подростка продолжалась на протяжении всего турнира со стороны сверстников.



В настоящее время нами подано заявление в Следственный комитет России по Республике Башкортостан для проведения проверки по данному делу. Хотелось бы знать, почему руководство спортивной школы ХК «Торос» не владели ситуацией, происходящей среди воспитанников. А в данный момент, после того, как родители обратились к руководству хоккейного клуба, продолжают бездействовать и отмалчиваться.









Мы надеемся, что руководство команды ХК «Торос-ЮХЛ» примет жесткие меры по отношению к юным извращенцам, поскольку мальчик, подвергшийся насилию, больше не посещает тренировки. А другие юные подростки-насильники, которые подозреваются в этом преступлении, беспрепятственно продолжают посещать занятия. Просто скрыть эту ситуацию у Вас не получится!» – написала Гордон в соцсетях.

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Фото: ХК «Торос»