В Башкирии из-за пожара в деревянном доме пострадала женщина

09:52, 27 май 2022

Минувшей ночью в Бирске произошел серьезный пожар. По информации МЧС республики, в 1:45 спасателям поступила информация о беде в доме на улице Матросова.



Когда пожарные прибыли на место происшествия, то увидели, что горит бревенчатый дом. Потушить строение удалось в 2:17. В результате произошедшего пострадала 58-летняя женщина.



Спасенную из огня госпитализировали в Бирскую центральную районную больницу. Причины пожара устанавливаются.



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Фото: МЧС по Башкирии