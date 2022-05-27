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В Башкирии из-за пожара в деревянном доме пострадала женщина

В Башкирии из-за пожара в деревянном доме пострадала женщина

09:52, 27 май 2022

Минувшей ночью в Бирске произошел серьезный пожар. По информации МЧС республики, в 1:45 спасателям поступила информация о беде в доме на улице Матросова.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то увидели, что горит бревенчатый дом. Потушить строение удалось в 2:17. В результате произошедшего пострадала 58-летняя женщина. 

Спасенную из огня госпитализировали в Бирскую центральную районную больницу. Причины пожара устанавливаются. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Бирск происшествия Бирск пожар
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