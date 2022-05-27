В Башкирии пропала 15-летняя Светлана Музафарова
10:55, 27 май 2022
В Уфе пропала 15-летняя Светлана Музафарова. Об этом сообщили волонтеры «Башрегионспаса». По предоставленным данным, девушку в последний раз видели 25 мая, когда она вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.
Была одета: кремовая куртка, черная туника, черное платье, черные кроссовки с белой подошвой.
Если вам что-то известно о местонахождении девушки, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.
Читайте также:В Уфе пропала 16-летняя Карина Кашбуллина
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 16-летняя девушка из Уфы Фианда Христу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала жительница Уфы Эльза Акмалова
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 18-летняя Милена Гилязетдинова
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 16-летняя Карина Кашбуллина