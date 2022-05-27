В Башкирии пропала 15-летняя Светлана Музафарова

10:55, 27 май 2022

В Уфе пропала 15-летняя Светлана Музафарова. Об этом сообщили волонтеры «Башрегионспаса». По предоставленным данным, девушку в последний раз видели 25 мая, когда она вышла из дома и не вернулась.



Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.



Была одета: кремовая куртка, черная туника, черное платье, черные кроссовки с белой подошвой.



Если вам что-то известно о местонахождении девушки, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram