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В Башкирии пропала 15-летняя Светлана Музафарова

В Башкирии пропала 15-летняя Светлана Музафарова

10:55, 27 май 2022

В Уфе пропала 15-летняя Светлана Музафарова. Об этом сообщили волонтеры «Башрегионспаса». По предоставленным данным, девушку в последний раз видели 25 мая, когда она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.

Была одета: кремовая куртка, черная туника, черное платье, черные кроссовки с белой подошвой.

Если вам что-то известно о местонахождении девушки, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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