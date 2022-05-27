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В Башкирии во дворе у убийцы нашли тело пропавшего мужчины

В Башкирии во дворе у убийцы нашли тело пропавшего мужчины

13:16, 27 май 2022

В Башкирии найден мертвым пропавший ранее 62-летний Ильяс Валиуллин из Учалов. Его тело обнаружили во дворе одного из домов. Информацию о произошедшем сообщили журналисту ГорОбзор.ру родственники погибшего.

«Его нашли, погиб. Обнаружили во дворе у убийцы в Учалы-2. Преступника арестовали», – рассказала близкая Ильяса.

Ранее было известно, что Валиуллин ушел из дома утром 16-го числа и находился до обеда на Зауральской улице. Позже его видели через несколько дней, 19 мая, в магазине. О трагическом известии сообщили на днях.

«С детства знаю дядю Ильяса, очень добрый и спокойной души человек», – поделилась воспоминаниями член семьи погибшего.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Учалы происшествия криминал
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