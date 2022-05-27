В Башкирии пикник на берегу реки закончился поножовщиной
13:23, 27 май 2022
В Башкирии 37-летний мужчина получил ножевые ранения на пикнике.
Компания друзей собралась, чтобы отдохнуть на берегу реки Белой недалеко от села Раевский. После выпитого спиртного один из приятелей начал придираться к другому по мелочам, в результате случился конфликт. Чтобы не портить отдых себе и другим, 37-летний сельчанин решил прогнать 29-летнего знакомого. Однако тот достал нож и нанес мужчине несколько ударов. Раненого доставили в больницу.
Подозреваемый был задержан и во всем сознался. На него завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Известно, что ранее он был судим за продажу наркотиков.