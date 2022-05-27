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В Башкирии пикник на берегу реки закончился поножовщиной

В Башкирии пикник на берегу реки закончился поножовщиной

13:23, 27 май 2022

В Башкирии 37-летний мужчина получил ножевые ранения на пикнике.

Компания друзей собралась, чтобы отдохнуть на берегу реки Белой недалеко от села Раевский. После выпитого спиртного один из приятелей начал придираться к другому по мелочам, в результате случился конфликт. Чтобы не портить отдых себе и другим, 37-летний сельчанин решил прогнать 29-летнего знакомого. Однако тот достал нож и нанес мужчине несколько ударов. Раненого доставили в больницу.

Подозреваемый был задержан и во всем сознался. На него завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Известно, что ранее он был судим за продажу наркотиков.

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Источник: proural.info
Теги: Альшеевский район происшествия криминал
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