В Башкирии легковушка врезалась в дерево, 1 человек погиб и 3 пострадали

17:20, 27 май 2022

Авария случилась 27 мая на третьем километре дороги Булгаково-Фомичево.



Как сообщила пресс-служба ГИБДД РБ, водитель машины ВАЗ-2107 не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и потом врезался в дерево.



В результате ДТП один человек погиб, еще троим понадобилась медицинская помощь, в том числе водителю и двум пассажирам.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других служб.



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Фото: ГИБДД по РБ