Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии легковушка врезалась в дерево, 1 человек погиб и 3 пострадали

В Башкирии легковушка врезалась в дерево, 1 человек погиб и 3 пострадали

17:20, 27 май 2022

Авария случилась 27 мая на третьем километре дороги Булгаково-Фомичево.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД РБ, водитель машины ВАЗ-2107 не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и потом врезался в дерево.

В результате ДТП один человек погиб, еще троим понадобилась медицинская помощь, в том числе водителю и двум пассажирам.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других служб.

Читайте также:

В Башкирии водитель вылетел в кювет и врезался в электоопору
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
Читайте также

В Абзелиловском районе водитель съехал в кювет и врезался в дерево: погиб человек
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе водитель съехал в кювет и врезался в дерево: погиб человек
В Бижбулякском районе водитель погиб врезавшись в дерево
Происшествия в Башкирии
В Бижбулякском районе водитель погиб врезавшись в дерево
На трассе Уфа — Зубово — Чишмы водитель Daewoo Nexia врезался в дерево
Происшествия в Башкирии
На трассе Уфа — Зубово — Чишмы водитель Daewoo Nexia врезался в дерево
В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: