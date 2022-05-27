В Башкирии легковушка врезалась в дерево, 1 человек погиб и 3 пострадали
17:20, 27 май 2022
Авария случилась 27 мая на третьем километре дороги Булгаково-Фомичево.
Как сообщила пресс-служба ГИБДД РБ, водитель машины ВАЗ-2107 не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и потом врезался в дерево.
В результате ДТП один человек погиб, еще троим понадобилась медицинская помощь, в том числе водителю и двум пассажирам.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других служб.
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Источник:
i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
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