В Башкирии ревнивец откусил жене часть уха

21:16, 27 май 2022

Ночью 19 февраля этого года в Краснокамском районе пьяный муж приревновал свою жену. Произошел скандал. Во время ссоры мужчина, находясь в салоне автомобиля, приблизился к потерпевшей и зубами откусил часть правого уха.







Мужчину сначала обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. Однако, исследовав фотографии потерпевшей с изображением ее лица и уха, суд согласился, что откусанное ухо не имеет эстетически неприятного вида.



Статью переквалифицировали на «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, а также мнение потерпевшей, суд оштрафовал обвиняемого на семь тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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