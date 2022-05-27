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В Башкирии ревнивец откусил жене часть уха

В Башкирии ревнивец откусил жене часть уха

21:16, 27 май 2022

Ночью 19 февраля этого года в Краснокамском районе пьяный муж приревновал свою жену. Произошел скандал. Во время ссоры мужчина, находясь в салоне автомобиля, приблизился к потерпевшей и зубами откусил часть правого уха.

Мужчину сначала обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. Однако, исследовав фотографии потерпевшей с изображением ее лица и уха, суд согласился, что откусанное ухо не имеет эстетически неприятного вида.

Статью переквалифицировали на «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, а также мнение потерпевшей, суд оштрафовал обвиняемого на семь тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-34762899_1007753
Теги: Краснокамский район происшествия
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