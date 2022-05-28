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В Башкирии спасатели удаленно вывели заблудившихся женщин из леса

В Башкирии спасатели удаленно вывели заблудившихся женщин из леса

11:47, 28 май 2022

В минувшую пятницу, 27 мая, в службу спасения позвонили две женщины, которые заявили, что заблудились в лесу в районе деревни Айгир Белорецкого района Башкирии. К счастью, их мобильный телефон поймал связь, и перепуганные туристки смогли дозвониться до Службы спасения.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, женщины смогли передать свои координаты спасателям, и сотрудники ведомства прямо по телефону объяснили туристкам как добраться до дома. К счастью, история завершилась благополучно: женщины нашли дорогу и добрались до дома. Выезжать на их поиски не пришлось.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецкий район происшествия
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