В Башкирии пропала 9-летняя Валентина Бандура

15:14, 28 май 2022

В поселке Покровка Стерлитамакского района Башкирии пропала 9-летняя Валентина Бандура. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», местонахождение девочки неизвестно с 27 мая.



Приметы: рост 135 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Была одета в бордовый пиджак, черные легинсы, черные туфли.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просьба сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.



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Фото: «Лиза Алерт»