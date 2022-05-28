В Башкирии пропала 9-летняя Валентина Бандура
15:14, 28 май 2022
В поселке Покровка Стерлитамакского района Башкирии пропала 9-летняя Валентина Бандура. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», местонахождение девочки неизвестно с 27 мая.
Приметы: рост 135 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Была одета в бордовый пиджак, черные легинсы, черные туфли.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просьба сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: «Лиза Алерт»
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