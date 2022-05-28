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В Башкортостане за сутки произошло 13 аварий, в которых погибли 2 человека

В Башкортостане за сутки произошло 13 аварий, в которых погибли 2 человека

15:19, 28 май 2022

В Башкирии, по данным на 28 мая, за сутки на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли и шестнадцать получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Около трёх часов дня в Уфимском районе на 3 км автодороги Булгаково-Фомичево 29-летний житель Кармаскалинского района, управляя ВАЗ-2107, предположительно, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево.

В результате аварии 31-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель, а также два пассажира, девушки 18 и 20 лет, с различными травмами госпитализированы.


В девятом часу вечера в Хайбуллинском районе на 45 км автодороги Юлдыбай-Акъяр-Сара, близ с. Самарское, 35-летний местный житель за рулём ВАЗ-2111 не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. С различными травмами госпитализирован 34-летний пассажир отечественного автомобиля.

«По фактам ДТП назначен ряд экспертиз, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

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Источник: www.bashinform.ru
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