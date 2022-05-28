В Башкирии задержали похитителя планшетов и ноутбуков

19:22, 28 май 2022

В полицию Чишминского района обратился сотрудник салона сотовой связи. У него из рук вырвали планшет почти за 20 000 рублей.







В ходе розыска участковые установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Полиция предварительно установила, что подозреваемый зашел в магазин, попросил консультанта показать планшет с витрины, а после вырвал его из рук продавца и убежал. Позже хотел продать похищенное, но его задержали сотрудники полиции. Известно, что за десять дней до грабежа мужчина уже привлекался в качестве подозреваемого за кражу ноутбука стоимостью почти 60 000 рублей. Предположительно он похитил дорогостоящую технику из больницы, где проходил лечение. Тогда злоумышленника отпустили под подписку о невыезде, но это его ничуть не вразумило. Мужчина сознался в содеянном и объясняет, что похищал технику из-за нужды в деньгах.





Теперь подозреваемый задержан. Похищенное изъято. Отделом МВД России по Чишминскому району возбуждено два уголовных дела по фактам кражи и грабежа.

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