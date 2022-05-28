Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии задержали похитителя планшетов и ноутбуков

В Башкирии задержали похитителя планшетов и ноутбуков

19:22, 28 май 2022

В полицию Чишминского района обратился сотрудник салона сотовой связи. У него из рук вырвали планшет почти за 20 000 рублей.

В ходе розыска участковые установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Полиция предварительно установила, что подозреваемый зашел в магазин, попросил консультанта показать планшет с витрины, а после вырвал его из рук продавца и убежал. Позже хотел продать похищенное, но его задержали сотрудники полиции. Известно, что за десять дней до грабежа мужчина уже привлекался в качестве подозреваемого за кражу ноутбука стоимостью почти 60 000 рублей. Предположительно он похитил дорогостоящую технику из больницы, где проходил лечение. Тогда злоумышленника отпустили под подписку о невыезде, но это его ничуть не вразумило. Мужчина сознался в содеянном и объясняет, что похищал технику из-за нужды в деньгах.


Теперь подозреваемый задержан. Похищенное изъято. Отделом МВД России по Чишминскому району возбуждено два уголовных дела по фактам кражи и грабежа.

Читайте также:

В Башкирии студент выстрелил в голову 8-летнего мальчика из пневматического оружия
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Чишминский район происшествия криминал
Читайте также

Полицейские Уфы раскрыли кражу из частного дома
Человек и закон в Башкирии
Полицейские Уфы раскрыли кражу из частного дома
В Миякинском районе мужчина на глазах у продавца украл бутылку водки
Происшествия в Башкирии
В Миякинском районе мужчина на глазах у продавца украл бутылку водки
В Бакалинском районе неизвестный обокрал ювелирный магазин
Происшествия в Башкирии
В Бакалинском районе неизвестный обокрал ювелирный магазин
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
Человек и закон в Башкирии
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: