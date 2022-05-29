В Башкирии от ожогов скончался мужчина

10:48, 29 май 2022

В Уфе в больнице скончался 65-летний мужчина, который 11 мая попал в реанимацию после пожара. Как передает МЧС по РБ, об этом стало известно сегодня, 29 мая, во время сверки данных – о гибели уфимца ведомству сообщил врач.



Пожар произошел в Уфе на улице Вострецова, 6/1. Мужчину госпитализировали в реанимацию больницы №18 с ожогами 1, 2 и 3 степеней головы, туловища, рук – 30%, из которых 20% глубокие, а также ожоговый шок, ингаляционную травму, отравление продуктами горения. Его состояние было тяжелым.



Также с места происшествия эвакуировали пять человек.



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Фото: МЧС по РБ