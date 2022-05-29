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В Башкирии найдена пропавшая 18-летняя девушка

В Башкирии найдена пропавшая 18-летняя девушка

11:08, 29 май 2022

В Башкирии волонтеры объявили об окончании поисков 18-летней Полины А. из Стерлитамака. Утром 29 мая поисковики спасательного отряда «Отклик» сообщили, что девушка найдена живой и невредимой. Правда, информацию, где именно пропадала Полина и почему решила уйти из дома, не предупредив родных, волонтеры уточнять не стали.

Напомним, Полина А. пропала еще в минувшее воскресенье, 22 мая. Девушка ушла из дома и не вернулась обратно. Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью к поисковикам и в полицию. Многих неравнодушных людей обеспокоила странная запись на странице в соцсетях Полины: «Бояться надо не смерти, а пустой жизни», но, к счастью, все завершилось благополучно.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке поиск
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