В Башкирии найдена пропавшая 18-летняя девушка

11:08, 29 май 2022

В Башкирии волонтеры объявили об окончании поисков 18-летней Полины А. из Стерлитамака. Утром 29 мая поисковики спасательного отряда «Отклик» сообщили, что девушка найдена живой и невредимой. Правда, информацию, где именно пропадала Полина и почему решила уйти из дома, не предупредив родных, волонтеры уточнять не стали.







Напомним, Полина А. пропала еще в минувшее воскресенье, 22 мая. Девушка ушла из дома и не вернулась обратно. Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью к поисковикам и в полицию. Многих неравнодушных людей обеспокоила странная запись на странице в соцсетях Полины: «Бояться надо не смерти, а пустой жизни», но, к счастью, все завершилось благополучно.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram