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В Башкирии квасная бочка протаранила пассажирский автобус

В Башкирии квасная бочка протаранила пассажирский автобус

12:15, 29 май 2022

Необычное ДТП произошло 27 мая в Белебее, на пересечении улиц Ленина и Красной. Там квасная бочка протаранила пассажирский автобус.

Как сообщает местное издание «Светлый путь», двухколесная бочка с водой для дорожных рабочих, неожиданно отцепилась от трактора, прокатилась по проезжей части и на полном ходу въехала в «НефАЗ».

Из-за удара автобус получил здоровенную вмятину на стенке, а также разбитое окно. К счастью, пассажиров в автобусе не было, поэтому никто не пострадал. А вот кто будет отвечать за причиненный ущерб автобусу – пока не уточняется.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: "Светлый путь"
Теги: Белебей происшествия
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