В Башкирии малолетние хулиганы испортили спортивную площадку

18:57, 29 май 2022

Житель села Месягутово пожаловался на компанию местных подростков, которые испортили местную спортивную площадку. Неприятный инцидент произошел еще 24 мая, когда ребята пришли вечером и начали ломать и гнуть футбольные ворота, а также испортили ограждение у детской площадки.







На замечания взрослых подростки отвечали оскорблениями, поэтому пришлось вызвать наряд полиции. По сообщению автора поста в соцсетях, родителям юных хулиганов теперь грозит административное наказание и возмещение материального ущерба.





- Огромная просьба: воспитывайте своих детей, следите за их поведением. Эти детские площадки мы ждали очень давно, ведь всем нам хочется жить в красивом благоустроенном селе. Но каким оно будет – зависит только от нас! – обратился автор поста к своим односельчанам.

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Фото: соцсети