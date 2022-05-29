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В Башкирии неадекватный пассажир автобуса устроил представление

В Башкирии неадекватный пассажир автобуса устроил представление

19:04, 29 май 2022

В Уфе мужчина забрался на поручни автобуса и стал выкрикивать несвязные слова. Местная жительница засняла хулигана на камеру и поделилась видео в социальных сетях. По ее словам, это произошло в автобусе маршрута № 69, который обслуживает «Башавтотранс». Сегодня, 29 мая, заместитель гендиректора по безопасности компании Владимир Хушкин объяснил, что ролик был снят ради «хайпа».

На кадрах видно, как мужчина висит на поручне. Он также выкрикивал непонятные слова, сопровождая их нецензурной бранью. Его попытался опустить на пол, судя по форме, водитель автобуса, затем ему на помощь пришли еще двое мужчин. Только втроем им удалось снять дебошира и выдворить из автобуса.

По словам Хушкина, мужчина устроил представление, чтобы вызвать общественный резонанс. В этом ему помогли сообщники, которые снимали происходящее на видео.


— Три человека ездят, снимают. Один вытворяет эти «чудеса», нарушает общественный порядок, а двое его снимают, — рассказал заместитель гендиректора «Башавтотранс».

Он добавил, что к правоохранительным органам перевозчик не обращался, поскольку хулиганы ничего не сломали в автобусе.

— Они не нанесли материальный вред автобусу, просто пассажиров шокируют, хайпуют, — отметил Хушкин.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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