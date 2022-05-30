В Башкирии мужчина задохнулся в дыму пожара и погиб

10:05, 30 май 2022

В Башкирии минувшей ночью, 30 мая, в Мелеузовском районе произошел смертельный пожар. По предоставленной МЧС информации, в результате случившегося погиб один человек.







Спасатели сообщили, что пожар произошел в 1:50 на улице Заречной в поселке Богородская. Когда сотрудники ведомства прибыли на место происшествия, то увидели, что горит кирпичный дом.



Как выяснилось, внутри дома находились мужчина и женщина, вместе употреблявшие алкоголь. Женщина проснулась от дыма, окрикнула своего друга и выбежала на улицу. Мужчина за ней так и не вышел. Его тело позже нашли спасатели.



В настоящий момент причина произошедшего уточняется.

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Фото: МЧС по Башкирии