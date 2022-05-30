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В Башкирии в результате аварии тяжело пострадал годовалый ребенок

В Башкирии в результате аварии тяжело пострадал годовалый ребенок

11:13, 30 май 2022

Вечером в Белебее на пересечении улиц Войкова и Пионерская столкнулись "Лада Калина" под управлением 46-летнего жителя Туймазы и "Toyota Sprinter", за рулём которого находился 24-летний местный житель.

В результате аварии годовалый ребёнок с "Лады" с тяжёлыми травмами помещён в реанимационное отделение местной больницы. Госпитализирован также водитель "Лады", отец ребёнка. Медицинская помощь оказана водителю "Тоyota" и его 29-летний пассажиру. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет установлена причина и обстоятельства происшествия. 

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Белебей происшествие в Белебее аварии
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