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В Башкирии мужчина сорвался с вышки сотовой связи

В Башкирии мужчина сорвался с вышки сотовой связи

13:59, 30 май 2022

В Куюргазинском районе днем 29 мая в одном из сёл местные жители нашли труп мужчины. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и «скорой» помощи. Последние констатировали смерть 39-летнего сельчанина.

«По предварительным данным, погибший сорвался с вышки сотовой связи. Сейчас причинами и обстоятельствами случившегося занимаются правоохранители. Тело направлено на судмедэкспертизу», – сообщает издание Башинформ


Еще один смертельный инцидент произошел накануне в Стерлитамаке. Здесь около подъезда жилого дома был найден труп. На теле обнаружены повреждения, характерные при падении с высоты. Тело погибшего также отправлено на судмедэкспертизу для того, чтобы выяснить точную причину гибели.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Куюргазинский район происшествия
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