В Башкирии из-за вибрации двигателя не смог вылететь самолет

14:46, 30 май 2022

29 мая из уфимского аэропорта не смог вылететь самолет авакомпании «Азимут». Причиной стала вибрация левого двигателя.



Экипаж воздушного судна зарулил на стоянку самостоятельно. По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», погода была хорошей, а взлетно-посадочная полоса — хорошей и пригодной к полетам.



Известно, что самолет должен был лететь до Минеральных Вод.



Напомним, аналогичная ситуация возникала с воздушным судном этой авиакомпании неделю назад.



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