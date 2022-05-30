В Башкирии из-за вибрации двигателя не смог вылететь самолет
14:46, 30 май 2022
29 мая из уфимского аэропорта не смог вылететь самолет авакомпании «Азимут». Причиной стала вибрация левого двигателя.
Экипаж воздушного судна зарулил на стоянку самостоятельно. По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», погода была хорошей, а взлетно-посадочная полоса — хорошей и пригодной к полетам.
Известно, что самолет должен был лететь до Минеральных Вод.
Напомним, аналогичная ситуация возникала с воздушным судном этой авиакомпании неделю назад.
Источник:
www.proural.info
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