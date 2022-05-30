В столице Башкирии загорелся ангар на Индустриальном шоссе
14:53, 30 май 2022
Сегодня, 30 мая, днем загорелось здание ангарного типа на Индустриальном шоссе 1/1. Видео пожара публикуют в соцсетях очевидцы. В пресс-службе МЧС России по РБ сообщили, что на место направлены силы и средства ведомства.
«По прибытию установлено, что происходит горение обшивки утеплителя на здании ангарного типа размером 10х20 метров. Производится тушение. Предварительно пострадавших нет. Ситуация находится на контроле. Причина пожара устанавливается», — отметили в МЧС.