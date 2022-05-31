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В столице Башкирии автобус протаранил пожарную часть

В столице Башкирии автобус протаранил пожарную часть

09:11, 31 май 2022

В Уфе пассажирский автобус врезался в пожарную часть. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии. Сегодня, 31 мая, рассказываем подробности ДТП.

ДТП случилось на улице Фронтовых Бригад накануне, 30 мая. Как сообщают в ГИБДД, автобусом управлял 61-летний мужчина. Он наехал на кирпичный забор и здание. В автобусе также находились пассажир и кондуктор. Пострадавших нет.

— Нанесен значительный материальный ущерб как автобусу, так и зданию, включая забор. Известно, автобус двигался по маршруту № 74 «Уфимский ДОК» — «Уфимский ДОК». Подробности ДТП уточняются, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Белебее, на пересечении улиц Ленина и Красной квасная бочка протаранила пассажирский автобус.

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Источник: ufa1.ru
Фото: БашДТП / t.me
Теги: Уфа происшествия авария в Уфе
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