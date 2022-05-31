В Башкирии в аварии пострадали муж с женой

09:31, 31 май 2022

Вечером в Уфимском районе на 1469 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 36-летний уфимец за рулём "Лады Веста" допустил столкновение с попутным "Mitsubishi Fuso".



В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его 37-летняя супруга с травмами госпитализированы. По факту ДТП ведется разбирательство.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии