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В Башкирии в аварии пострадали муж с женой

В Башкирии в аварии пострадали муж с женой

09:31, 31 май 2022

Вечером в Уфимском районе на 1469 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 36-летний уфимец за рулём "Лады Веста" допустил столкновение с попутным "Mitsubishi Fuso".

В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его 37-летняя супруга с травмами госпитализированы. По факту ДТП ведется разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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