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В Башкирии подросток на мотоцикле после ДТП попал в больницу

В Башкирии подросток на мотоцикле после ДТП попал в больницу

10:07, 31 май 2022

В Нуримановском районе днем 30 мая произошло ДТП с несовершеннолетним. По предварительным данным, в селе Красная Горка рядом с продуктовым магазином 14-летний мальчик на мотоцикле попал в аварию.

«Предварительно, юный «байкер» врезался в автомобиль. Школьника сначала увезли в местную больницу, где врачи диагностировали рваную рану губы и перелом предплечья, затем доставили в уфимскую больницу №17», - сообщил собственный источник «Башинформа» в медицинской сфере.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Нуримановский район происшествия аварии
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