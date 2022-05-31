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Выбежала в горящей одежде: в Башкортостане при пожаре погибла женщина

Выбежала в горящей одежде: в Башкортостане при пожаре погибла женщина

10:17, 31 май 2022

В жилом доме на улице Береговая в Ишимбае произошел пожар – погибла 86-летняя женщина. Произошло это накануне, 30 мая, днем. 

“До прибытия пожарной охраны, по словам очевидцев, женщина выбежала на улицу в горящей одежде, соседи сразу же самостоятельно сбили пламя. К сожалению, через некоторое время после осмотра, бригадой СМП констатирована смерть женщины”, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ. 

Сейчас расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе в больнице скончался 65-летний мужчина, который 11 мая попал в реанимацию после пожара.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС России по РБ
Теги: Ишимбай происшествия пожар
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