Выбежала в горящей одежде: в Башкортостане при пожаре погибла женщина

10:17, 31 май 2022

В жилом доме на улице Береговая в Ишимбае произошел пожар – погибла 86-летняя женщина. Произошло это накануне, 30 мая, днем.







“До прибытия пожарной охраны, по словам очевидцев, женщина выбежала на улицу в горящей одежде, соседи сразу же самостоятельно сбили пламя. К сожалению, через некоторое время после осмотра, бригадой СМП констатирована смерть женщины”, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Сейчас расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в больнице скончался 65-летний мужчина, который 11 мая попал в реанимацию после пожара.

Читайте также: В Башкирии мужчина задохнулся в дыму пожара и погиб

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС России по РБ