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В Башкирии потерялись двое туристов

В Башкирии потерялись двое туристов

10:22, 31 май 2022

Около водопада Гадельша Баймакского района Башкирии пропали двое туристов – 22-летний парень и 21-летняя девушка. Как сообщает Госкомитет по РБ, пропавшие обратились в службу спасения вечером 30 мая.

На поиски сразу же выехали спасатели. Спустя некоторое время они нашли туристов и сопроводили их до села Старый Сибай.

Госкомитет РБ по ЧС напоминает туристам о том, что необходимо отказаться от посещения незнакомых мест. Также следует брать с собой запас еды и воды, заряженный сотовый телефон. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Баймакский район происшествия
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