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В Башкирии спасли 3-летнего ребенка, который заперся в квартире

В Башкирии спасли 3-летнего ребенка, который заперся в квартире

10:30, 31 май 2022

В минувший понедельник, 30 мая, в Сибай спасатели выехали на помощь маленькому ребенку, который оказался запертым один в квартире.

Инцидент произошел в доме на проспекте Горняков, 21. Трехлетний мальчик закрылся в квартире, а мама осталась на лестничной площадке. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь с помощью гидравлического инструмента и передали кроху маме. К счастью, он не успел навредить себе, и помощь медиков ему не понадобилась.

Сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС отмечают, что подобные ситуации случаются часто. Маленькие дети видят, как родители закрывают дверь на задвижку, поэтому для них это просто повтор действия за взрослыми. Спасатели просят родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Сибай происшествия
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