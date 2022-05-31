В Башкирии в аварии погиб 15-летний пассажир

21:48, 31 май 2022

В Мелеузовском районе в результате ДТП погиб несовершеннолетний подросток.



Авария произошла сегодня в четвёртом часу дня на 24 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское.







По имеющимся данным, 21-летний водитель, управляя "Daewoo Nexia", не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.



В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний пассажир, родной брат водителя, буквально час спустя от полученных травм скончался в реанимационном отделении местной больницы. Сам водитель и его 16-летний пассажир с различными травмами госпитализированы.



Известно, что молодые люди направлялись на заработки. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники полиции.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ