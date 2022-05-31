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В Башкирии в аварии погиб 15-летний пассажир

В Башкирии в аварии погиб 15-летний пассажир

21:48, 31 май 2022

В  Мелеузовском районе в результате ДТП погиб несовершеннолетний подросток. 

Авария произошла сегодня в четвёртом часу дня на 24 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское.

По имеющимся данным, 21-летний водитель, управляя "Daewoo Nexia", не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний пассажир, родной брат водителя, буквально час спустя от полученных травм скончался в реанимационном отделении местной больницы. Сам водитель и его 16-летний пассажир с различными травмами госпитализированы.

Известно, что молодые люди направлялись на заработки. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники полиции. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии
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