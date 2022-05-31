В Башкирии пьяный водитель «Нивы» наехал на ограждение

21:54, 31 май 2022

В селе Исянгулово Зианчуринского района местный житель наехал на ограждение для пешеходов. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии, ДТП произошло сегодня, 31 мая.



Мужчина ехал в состоянии алкогольного опьянения по улице Красноармейской на внедорожнике ВАЗ-2121. По данным ведомства, он не справился с рулевым управлением и наехал на ограждение с левой стороны по ходу движения.



— При освидетельствовании у него показало 0,967 миллиграмма на литр. Машина помещена на спецстоянку, — рассказали в ГИБДД.



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Фото: БашДТП