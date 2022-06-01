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В Башкирии парень изнасиловал в подъезде 17-летнюю девочку

В Башкирии парень изнасиловал в подъезде 17-летнюю девочку

10:18, 01 июн 2022

В Уфе неизвестный мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку. Об этом стало известно 31 мая.

Трагедия произошла в ночь с 28 на 29 мая в Черниковке. По словам нашего собеседника, знакомый девушки позвал ее встретиться. Она согласилась и приехала к его дому. Однако приглашать даму к себе домой он не стал. Знакомые начали распивать алкогольные напитки прямо в подъезде.

Затем парень начал приставать к девушке. Он уложил ее на матрас, который оказался на полу в подъезде, и изнасиловал. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию. Злоумышленника пока не нашли.


В Следственном комитете Башкирии отказались комментировать происшествие.

В прошлом году в Бирском районе Башкирии двое парней жестоко расправились с 16-летней девочкой. Компания молодых людей праздновала день рождения, а наутро выяснилось, что одна из участниц вечеринки пропала. Ее тело нашли позже. Экспертиза показала, что девушку изнасиловали и задушили. В мае прокуратура республики утвердила обвинение в отношении парней.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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