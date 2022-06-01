В Башкирии неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома

16:04, 01 июн 2022

В Уфе сегодня утром в отдел полиции № 3 Управления МВД России по городу поступило сообщение о том, что двое мужчин нарушают покой граждан. Звонивший заявил, что молодые люди шумят и стреляют в воздух, предположительно, из травматического пистолета.







«В настоящее время полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пояснили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.





По информации портала utv.ru, нетрезвые парни устроили стрельбу. Инцидент произошел на улице Геологов. Момент ЧП попал в обзор камеры «Умного домофона» компании «Уфанет». На записи видно, как двое шатающихся парней вышли из подъезда дома. Им вслед из балкона жилец дома выкрикивал ругательства. В какой-то момент один из парней достал из сумки пистолет и пару раз выстрелил в воздух. После молодые люди ретировались.

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Фото: скриншот видео