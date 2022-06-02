В Башкирии под окнами многоэтажного дом нашли пятилетнего ребенка
10:23, 02 июн 2022
В Бирске накануне вечером на улице Социалистической пятилетний мальчик оказался под окнами жилого дома. Он проживает с родителями на втором этаже. Об этом сообщило издание Башинформ.
По данным пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, ребенок остался жив, но получил травмы. Мальчика госпитализировали в больницу.
Ребенка поместили в реанимационное отделение. У него диагностированы острая закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, ссадины. Состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое.
Ранее в Нефтекамске утром в доме, расположенном на улице Ленина, произошла трагедия. Прохожие обнаружили под окнами многоэтажного дома тело молодой девушки