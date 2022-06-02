В Башкирии в аварии грузовика и автомобиля пострадали 2 человека

10:41, 02 июн 2022

В Башкирии на 1470 километре автодороги Самара – Уфа – Челябинск произошло ДТП с участием ВАЗ-21093 и грузовым автомобилем КамАЗ – в результате 37-летнюю пассажирку легкового автомобиля зажало между передними и задними сиденьями, также пострадал 40-летний водитель. Авария произошла накануне, 1 июня, около 22:00.







“Пострадавшую совместно с пожарными МЧС России сотрудники УГЗ города Уфы транспортировали до кареты скорой помощи, водителя отечественной легковушки достали и передали медицинским работникам до прибытия спасателей”, — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пьяный водитель «Нивы» наехал на ограждение.

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