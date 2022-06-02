В Башкирии 13-летний подросток на мотоцикле врезался в попутную Ладу Гранта"

11:10, 02 июн 2022

Вчера, 1 июня, в первом часу дня, 13-летний подросток, управляя мотоциклом «Hunter 200», следуя по Нагаевскому шоссе, допустил столкновение с движущейся в попутном направлении «Лада Гранта».







В результате дорожного происшествия несовершеннолетний водитель получил травмы ноги, после оказания медицинской помощи отпущен.

За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права в соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ мать подростка была привлечена к административной ответственности. Сам несовершеннолетний не достиг 16-летнего возраста, с которого наступает такая ответственность.





Все собранные материалы по факту ДТП будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».



По факту ДТП начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии