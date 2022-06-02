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В Башкирии водитель Дэу Нексия сбил ребенка на самокате

В Башкирии водитель Дэу Нексия сбил ребенка на самокате

11:31, 02 июн 2022

1 июня, около 17 часов 30 минут, 25-летний водитель, за рулем автомобиля «Daewoo Nexia», следуя по улице Ульяновых в сторону улицы Шумавцова, допустил наезд на 12-летнего мальчика, который на самокате пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. 

В результате дорожной аварии школьник с различными переломами ноги был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен. 

Начато административное расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 13-летний подросток на мотоцикле врезался в попутную Ладу Гранта". В результате дорожного происшествия несовершеннолетний водитель получил травмы ноги, после оказания медицинской помощи отпущен. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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