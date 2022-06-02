В Башкирии стало известно о состоянии пострадавших во время ЧП на нефтебазе

14:23, 02 июн 2022

Стало известно о состоянии здоровья работников, пострадавших при ЧП на нефтебазе в Башкирии. Напомним, 1 июня 2022 года на Белорецкой нефтебазе регионального отделения «Башкирия» ООО «Башнефть-Розница» в селе Железнодорожный около 14.30 при проведении работ по очистке резервуара для хранения бензина сотрудниками подрядной организации произошел хлопок и возгорание газовоздушной смеси, в результате чего разрушился резервуар и пострадало четверо человек. Мужчин доставили в больницу с ожогами различной степени, двое из них находятся в тяжелом состоянии.







ИА «Башинформ» сообщает, что 35-летний и 41-летний пострадавшие доставлены в отделение реанимации Белорецкой больницы в крайне тяжелом состоянии. У них диагностированы термический ожог головы, туловища, верхних и нижних конечностей 2, 3, 4 степени на площади 60%, ожог дыхательных путей.





44-летнего мужчину привезли в республиканский ожоговый центр ГКБ № 18. У него - термический ожог левой голени третьей степени. Состояние здоровья оценивается как тяжелое. 39-летнего мужчину привезли в отделение травматологии Белорецкой ЦРКБ. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника. Медики оценивают его состояние здоровья, как тяжелое.



Между тем, Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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Фото: следком Башкирии