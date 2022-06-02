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В Башкирии пропал житель Стерлитамака Павел Шураков

В Башкирии пропал житель Стерлитамака Павел Шураков

14:33, 02 июн 2022

В Башкирии начались поиски 23-летнего Павла Шуракова из Стерлитамака. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Отклик». Сообщается, что он вышел из дома в неизвестном направлении и исчез.

Приметы: рост – 180 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, светло-серые глаза. 

Был одет: темно-синяя вязаная шапка, двухцветная куртка с капюшоном, джинсы, темно-зеленые резиновые сапоги.

Если вы что-то знаете о местонахождении Павла Шуракова, сообщите, пожалуйста, по телефонам:  8 987 106 06 01 или 02.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: «Отклик»
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке поиск
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