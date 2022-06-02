В Башкирии задержали 21-летнего уфимца, устроившего стрельбу в честь дня рождения
15:38, 02 июн 2022
Вечером 1 июня в полицию поступило сообщение от жильцов дома на улице Геологов. Уфимцы рассказали, что слышали выстрелы. На место выехали сотрудники МВД. Соседи подтвердили информацию: во дворе были двое парней, один из которых стрелял в воздух.
Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. Как выяснилось, стрелявший отмечал день рождения в развлекательных заведениях, где познакомился с другими отдыхающими. Празднование переместилось в квартиру новоиспеченных товарищей. Там 21-летний хулиган увидел у одного из знакомых пистолет. Именинник решил выстрелить в воздух в честь своего дня рождения.
Уфимец признался в стрельбе, кроме того, он сожалеет о том, что сделал. На мужчину завели административное дело за мелкое хулиганство.
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