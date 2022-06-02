В Башкирии "скорая" попала в ДТП, пострадали пациенты и медработники

17:25, 02 июн 2022

В Уфе в аварию попали автомобиль скорой помощи и Nissan X-Trail. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.







Авария произошла на перекрестке улиц Бикбая и Жукова около 15:30. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются. Очевидцы в соцсетях сообщают, что после столкновения машина скорой перевернулась.



— По предварительным данным, пострадали восьмилетняя девочка, ее отец, которые находились в карете скорой помощи, а также водитель и фельдшер, — сообщили в полиции. — По имеющейся информации, водитель Nissan не пострадал.





Сообщается, что ребенок с травмой руки доставлен в 17-ю больницу города, трое других пострадавших получили медицинскую помощь на месте.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Дэу Нексия сбил ребенка на самокате.

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Фото: МЧС по РБ