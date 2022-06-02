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В Башкирии в жилом доме сгорели 2 пожилых человека

В Башкирии в жилом доме сгорели 2 пожилых человека

17:35, 02 июн 2022

В Баймакском районе Башкирии сегодня, 2 июня, произошел смертельный пожар. Об инциденте рассказали в Госкомитете РБ по ЧС и региональном МЧС.

Информация о пожаре поступила в 13:32. Сообщается, что огонь вспыхнул в жилом одноэтажном доме на улице Ургаза села Баишево. На место незамедлительно выехали спасатели и добровольцы. По прибытии было установлено, что пламя охватило кирпичную постройку площадью 54 квадратных метра. В 14:23 пожарные ликвидировали горение.

В ходе тушения огня были обнаружены тела. Погибшими оказались 65-летний мужчина и 60-летняя женщина.


«Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», – заключили в МЧС.

Ранее сообщалось о том, что в жилом доме на улице Береговая в Ишимбае произошел пожар – погибла 86-летняя женщина. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Баймакский район происшествия пожар
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