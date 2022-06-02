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В Башкирии расправился с приятелем и спрятал тело за баней

В Башкирии расправился с приятелем и спрятал тело за баней

17:40, 02 июн 2022

В Учалах местный житель избил своего приятеля до смерти после застолья и спрятал труп за баней, засыпав шифером и другим мусором.

Об этом сообщила «Учалинская газета» со ссылкой на начальника филиала уголовного розыска МВД РБ Дима Султанова.

По информации полицейских, сообщение о пропаже убитого поступило от его сестры. В ходе следствия установлено, что в последний раз жертву видели в доме мужчины, который ранее несколько лет провел в тюрьме (в т. ч. за убийство).


Подозреваемый, задержанный спустя пару часов, рассказал, что между ним и погибшим произошел конфликт, который и привел к страшному исходу.

Ранее сообщалось о том, что в башкирском городе Белебее вынесли приговор местному жителю, который на стройке забил разнорабочего кувалдой. Мужчину судили по уголовной статье об убийстве.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Учалы происшествия криминал
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