В Башкирии во время купания утонул 65-летний мужчина
09:02, 03 июн 2022
2 июня в Башкирии утонул человек. О трагедии на воде сообщили сотрудники Госкомитета РБ по ЧС.
Известно, что происшествие зафиксировано на озере Кажат, которое находится в Стерлитамакском районе республики. Во время купания утонул мужчина 1959 года рождения. Свидетели вытащили пловца из воды, но, к сожалению, спасти его не удалось.
«Сейчас купание крайне нежелательно: температура воды еще достаточно низкая и только начинает прогреваться верхний слой. Купаться в таких условиях и тем более нырять недопустимо. К сожалению, печальный счет трагедий на водоемах республики уже открыт», – отметили в ведомстве.