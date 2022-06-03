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В Башкирии во время купания утонул 65-летний мужчина

В Башкирии во время купания утонул 65-летний мужчина

09:02, 03 июн 2022

2 июня в Башкирии утонул человек. О трагедии на воде сообщили сотрудники Госкомитета РБ по ЧС. 

Известно, что происшествие зафиксировано на озере Кажат, которое находится в Стерлитамакском районе республики. Во время купания утонул мужчина 1959 года рождения. Свидетели вытащили пловца из воды, но, к сожалению, спасти его не удалось. 

«Сейчас купание крайне нежелательно: температура воды еще достаточно низкая и только начинает прогреваться верхний слой.  Купаться в таких условиях и тем более нырять недопустимо. К сожалению, печальный счет трагедий на водоемах республики уже открыт», – отметили в ведомстве. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Стерлитамакский район происшествия
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