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Житель Башкирии задушил собственного отца обувным шнурком

Житель Башкирии задушил собственного отца обувным шнурком

09:14, 03 июн 2022

В Абзелиловском районе перед судом предстанет житель Магнитогорска, который убил своего отца. Об этом сообщает следком Башкирии.

В отношении 27-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 30 декабря прошлого года обвиняемый распивал спиртное со своим 61-летним отцом у него дома. Во время застолья пожилой мужчина стал оскорблять свою бывшую супругу. Сын решил заступиться за мать, в результате чего произошла ссора. Конфликт незаметно перерос в драку, в ходе которой обвиняемый задушил отца обувным шнурком, после чего лёг спокойно спать. На следующий день преступник покинул дом и вернулся только спустя трое суток. Он спрятал тело убитого в погреб, засыпал землей и запер дверь на замок. 


«Учитывая, что потерпевший жил один, мало с кем общался, не имел постоянной работы, а кроме сына его никто не навещал, его исчезновение долгое время оставалось незамеченным. В середине апреля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, сообщил своей родственнице, что убил отца. Женщина решила сообщить в полицию», - рассказали в пресс-службе следкома.

Мужчину вскоре задержали. Он сознался в содеянном и указал, где находиться труп его отца.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: следком Башкирии
Теги: Абзелиловский район происшествия криминал
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