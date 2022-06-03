В Башкирии разбился ребенок, выпав с 4 этажа

10:51, 03 июн 2022

В Стерлитамаке по улице проспект Октября, 91 произошло смертельное ЧП — ребенок упал с четвертого этажа. Об этом сообщил сегодня, 3 июня, Госкомитет по ЧС Башкирии.







Как сообщают в ведомстве, трагедия произошла накануне. Погиб мальчик 2018 года рождения.



— Причина происшествия устанавливается, — пояснили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.



Подобный случай произошел в Стерлитамаке месяц назад. Здесь четырёхлетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа дома по улице Карла Либкнехта. К счастью, ребёнок остался жив, но получил травмы различной степени тяжести. Малышку госпитализировали в городскую клиническую больницу №1.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram