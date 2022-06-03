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В Башкирии в Теплом озере утонула 45-летняя женщина

В Башкирии в Теплом озере утонула 45-летняя женщина

20:50, 03 июн 2022

В Уфе произошел первый несчастный случай на воде за это лето. Как сообщает управление гражданской защиты города, сегодня, 3 июня, в Теплом озере утонула 45-летняя женщина.

Предварительно установлено, что уфимка отдыхала с компанией на берегу озера. Женщина захотела окунуться в воду, хотя ее друзья отговаривали ее от этого. В какой-то момент друзья забили тревогу, потому что их подруга пропала из виду. На помощь пришли спасатели с ближайшей зоны отдыха «Райский берег» – они нашли утонувшую под водой, вытащили на берег и до приезда скорой проводили реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия спасателей, прибывшие медики констатировали смерть уфимки.


Очевидцы отметили, что компания, с которой отдыхала погибшая, употребляла алкоголь. Кроме того, в месте, где произошел несчастный случай, установлена табличка о запрете купания. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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