В Башкирии погиб водитель "Kia Cerato", опрокинувшись в кювет

10:53, 04 июн 2022

Вечером в Чишминском районе на 31 км автодороги Арсланово-Чишмы-К.Мияки, близ с.Шингакуль, 60-летний местный житель за рулём "Kia Cerato" совершил опрокидывание в кювет.







В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Известно, что в момент аварии водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.



Одним из тяжелых видов ДТП является опрокидывания транспортных средств. Подобного рода происшествия в большей части происходят на загородных трассах. В определяющей степени это обусловлено тем, что к опрокидыванию ведет высокая скорость и отвлечение на внешние факторы. Поэтому не превышайте скоростной режим, планируйте каждый свой манёвр так, чтобы избежать неприятных последствий.





За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержано 35 нетрезвых водителей.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ