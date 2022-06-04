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Стало известно о пропавшей в Башкирии 35-летней женщине

Стало известно о пропавшей в Башкирии 35-летней женщине

13:44, 04 июн 2022

Знакомая пропавшей 35-летней Лилии Ахметшиной рассказала корреспонденту издания Горобзор об образе жизни женщины и о том, почему, вероятно, она могла пропасть. Собеседница заявила, что жительница Башкирии ведет асоциальный образ жизни.

«Последний раз видела ее в середине мая. Мужа у нее забрали за убийство человека. Она оставалась дома с детьми. У нее были синяки. Больше я ее не видела. Наверное, опять загуляла, пьянствует. Лилия не первый раз так пропадает. А дети, наверное, у матери, если их еще не забрали в детский дом», – рассказала собеседница.

Напомним, в Башкирии ведутся поиски 35-летней Лилии Ахметшиной. По данным волонтеров поисково-спасательного отряда «Башрегионспас», женщина 31 мая ушла из дома и не вернулась.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Лилии Ахметшиной
Теги: Бижбулякский район происшествия поиск
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