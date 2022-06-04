В Башкирии молодой человек средь бела дня ограбил пенсионера

13:49, 04 июн 2022

В Бирске задержан преступник, который напал на пожилого жителя города и отнял у него пенсию. По словам 67-летнего пострадавшего, обналиченные в банке 15 тысяч рублей у него украли сразу после того, как он вышел на улицу.







Сотрудникам МВД РБ удалось выяснить, что подозреваемый был знаком с внуком пенсионера и от него узнал о дате поступления ежемесячной выплаты. Бандит подкараулил дедушку у отделения, попросив дать в долг 3 тыс. рублей. Но получив отказ, парень ударил жертву по голове и забрал все деньги.





Полицейские задержали 20-летнего бирчанина, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. На момент ареста он успел потратить награбленное на выпивку и развлечения.



Сейчас разбойник заключен под двухмесячную стражу — в его отношении возбуждено уголовное дело.

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Фото: МВД по Башкирии