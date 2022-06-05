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В Башкирии в аварии погиб 19-летний водитель без прав

В Башкирии в аварии погиб 19-летний водитель без прав

10:38, 05 июн 2022

По предварительным данным, около двух часов ночи на 1 км автодороги Кашкино-Гумбино  водитель ВАЗ-2105, двигаясь в сторону д. Гумбино, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

От полученных травм 19-летний водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно,  что молодой человек водительских прав не имел, автомобиль в установленном порядке не зарегистрирован. По факту автоаварии назначена проверка. 

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и семь получили травмы. 


Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе на 31 км автодороги Арсланово-Чишмы-К.Мияки, близ с.Шингакуль, 60-летний местный житель за рулём "Kia Cerato" совершил опрокидывание в кювет.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Аскинский район происшествия аварии
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