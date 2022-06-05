Житель Башкирии ударил ножом приятеля из-за того, что тот мешал ему спать

13:57, 05 июн 2022

В Краснокамском районе Башкирии 44-летний мужчина ударил ножом приятеля из-за того, что тот мешал ему спать. Подробности инцидента рассказала пресс-служба регионального МВД.







Преступление случилось в селе Николо-Березовка. Ранее неоднократно судимый подозреваемый утверждает, что в злополучный вечер к нему домой пришел его приятель. Они распивали алкоголь, однако потом между мужчинами возник конфликт из-за того, что хозяин квартиры пошел на боковую, а его 40-летний собутыльник помешал ему спать и требовал продолжить распивать спиртное дальше.





Подозреваемый разозлился, схватился за нож и нанес удар своему приятелю ранение в грудь. Пострадавший был доставлен медиками в центральную городскую больницу Нефтекамска, а 44-летний житель Николо-Березовки был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательств.



По факту случившегося следователем было возбуждено уголовное дело по статье за причинение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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